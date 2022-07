Silvania pakt goksector aan

De goksector op Curaçao gaat op de schop. Dat zegt Financiënminister Silvania in een interview met goknieuwssite iGB. Het is de bedoeling dat de goksector drastisch wordt hervormd. Daarvoor wordt er een nieuwe instantie opgericht die de licenties aan gokbedrijven moet verstrekken. Ook wordt er strenger gecontroleerd op witwassen van geld. Het toezicht ligt in handen van de Curaçao Gaming Authority. De nieuwe gokwet is al door de ministerraad goedgekeurd. Voordat de wet in werking treedt, moet het parlement deze eerst nog goedkeuren.