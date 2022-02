Silvania past uitspraak over Vanessa Gijsbertha aan

Minister Silvania heeft zijn uitspraken over Vanessa Gijstbertha aangepast. Dat deed hij middels een bericht op zijn Facebookpagina. De dochter van zijn voorganger was volgens hem verantwoordelijk voor de software voor de belastingdienst geleverd door Bearing Point. De minister had kritiek op de software. Volgens het statement hebben zijn advocaten onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat haar betrokkenheid minimaal zou zijn. Hij zou o.a. verkeerd zijn geinformeerd door zijn ministerie. Vorige week werd bekend dat Gijsbertha de minister voor de rechter sleept.