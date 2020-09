Slachtoffer schietpartij Brievengat geïdentificeerd

De 19-jarige jongen die gisteravond werd doodgeschoten in de wijk Brievengat is geïdentificeerd. Dat meldt de politie vandaag. Het zou gaan om Ruchairo Richenielo Emerencia. Zijn lichaam is in beslag genomen voor meer onderzoek op bevel van het OM. Ook heeft de politie het betrokken voertuig geconfisqueerd, waarmee de jongen naar het appartementencomplex aan de Cas Coraweg werd gereden.

Volgens TV Direct heeft de politie vanochtend onderzoek gedaan naar de moord die gisteravond is gepleegd op een 19-jarige jongeman. Hij werd rond zeven uur doodgeschoten toen hij met zijn vriendin in een auto zat voor een snek in Brievengat. Volgens TV Direct is er vanochtend een paar schoenen aangetroffen bij een huis Kaya Dodo Palm. Daarbij zou een link zijn met de moord.

De politie heeft vanochtend het huis onderzocht. Op dit moment zijn er geen meldingen gedaan over het onderzoek.