Slechts een derde staten aanwezig

Het Curaçaose parlement moest gisteren door het wegblijven van 14 statenleden een vergadering afblazen. Die was aangevraagd door parlementslid Michelangelo Martines van de nieuwe partij KEM. Martines wil graag toezeggingen dat het vakantiegeld voor ambtenaren alsnog betaald wordt. Aankomend premier Gilmar Pisas liet in een reactie weten dat er eerst goed gekeken moet worden naar de financiële situatie van het eiland. Het is nog te vroeg om zulke toezeggingen te doen zei Pisas.