Spoor van vernielingen in Kabouterbos

Vandalisten hebben zitbanken, speeltoestellen voor kinderen en een Unikliko in het Kabouterbos vernield. Bij de ingang is ook een bord van Stichting Uniek Curaçao vernield. Dat meldt de Stichting dat de gratis toegankelijke natuurlocatie beheert. Kortgeleden is dit gebeurd in Parke Roi Rincon, waarbij 2 Unikliko’s met een machette zwaar bewerkt werden. De stichting vraagt getuigen contact op te nemen en roept ook op voor hulp of een bijdrage voor het herstel van het Kabouterbos.