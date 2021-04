Sporters meer overlast van honden in lockdown

Veel wandelaars en renners die in hun eigen wijk lopen vanwege de lockdown, ondervinden problemen met honden. Dat meldt de Extra. Veel mensen moeten een stok meenemen tijdens het wandelen om zich te kunnen verdedigen tegen eventuele aanvallende honden. Ookal is er een akkoord getekend tussen CTB en de Stichting Dierenbescherming Curaçao om dit probleem aan te pakken, vraagt de gemeenschap volgens de Extra om een acute oplossing. Dit omdat het mensen beperkt in hun mogelijkheid om te sporten en dit weer slecht is voor de gezondheid.