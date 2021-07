Stadrust verliest rechtszaak ook in hoger beroep

Het bouwproject Stadsrust zal voorlopig niet doorgaan. Zo besloot de rechtbank in hoger beroep. Het gaat om een bouwproject uit 2018 waarvoor de toenmalige minister van VVRP een bouwvergunning had uitgegeven. Er zou tussen de Panaceaweg en Nieuwe Caracasbaaiweg een flatgebouw komen met 60 woningen. De omwonenden van het perceel maakten echter met succes bezwaar tegen het besluit van de minister via de rechtbank. Die oordeelde in eerste aanleg al dat het gebouw na voltooiing voor aantasting van het woon- en leefklimaat van de eisers zou gaan zorgen.