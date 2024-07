Standpunt bisdom onveranderd na invoering homohuwelijk

Het bisdom van Willemstad blijft op het standpunt dat het huwelijk enkel bestemd is voor heterokoppels. Dat zegt bisschop Luis Secco in een verklaring naar aanleiding van het besluit van de Hoge Raad. Sinds vorige week vrijdag is het homohuwelijk op Aruba en Curaçao legaal. Dat is in strijd met de principes van de kerk. Het huwelijk is volgens de katholieke kerk bedoeld voor voortplanting en vorming van het nageslacht. God, en niet de staat, heeft volgens de kerk het instituut huwelijk in het leven geroepen. Desondanks zegt Secco dat iedereen ter wereld, ongeacht zijn seksuele oriëntatie, gemaakt is naar het beeld van God en verdient het om met respect en waardigheid behandeld te worden.

Het bisdom erkent dat het vonnis veel emoties heeft losgemaakt binnen de samenleving. Om de rust te bewaren roept Secco alle gelovigen op in dialoog te treden en met een open hart naar ‘anderen’ te luisteren.