De grote vakantie is officieel voorbij. Vandaag begint voor de meeste scholen het nieuwe schooljaar. De eerste schooldag duurt korter dan normaal. In verband met de extreme hitte mogen leerlingen vandaag en morgen eerder naar huis. Dat meldt de minister van Onderwijs. Van Heydoorn zal vandaag ook even in de schoolbanken plaatsnemen. De bewindsman bezoekt vanmorgen de scholen in Emmastad die vallen onder het humanistische schoolbestuur.