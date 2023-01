Start overleg heropening grenzen Venezuela

Morgen wordt een delegatie uit Venezuela verwacht om te praten over de heropening van de grenzen. Het betreft een technisch overleg zonder de aanwezigheid van ministers. Voordat het zover is, vindt vandaag een intern overleg plaats tussen Curaçao, Aruba, Bonaire en Nederland. De landen willen een geleidelijke heropening van de grenzen, nadat Venezuela deze eenzijdig sloot in 2019. Te beginnen met het maritiem verkeer, zoals de Venezolaanse barkjes.