Staten bereiden claim voor

De Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen in mei volgend jaar een Ronde Tafel Conferentie organiseren waarin ze Nederland vragen om te betalen voor de schade die is aangericht in de periode dat de eilanden koloniën van Nederland waren. Nederland heeft volgens de parlementen een schuld te betalen.

Binnenkort wordt daartoe een contract ondertekend met een Amerikaans advocatenbureau. De bedoelding is dat het kantoor Curaçao, Aruba en Sint Maarten zal bijstaan in het verzoek tot schadevergoeding.