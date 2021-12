Statenlid erkent gebruik ongeldige QR-code

Statenlid Michelangelo Martines erkent tegenover het Antilliaans Dagblad gebruik te hebben gemaakt van een ongeldige QR-code om een feest binnen te komen. Martines heeft daarbij een QR-code uit het Dominicaanse Republiek getoond. Die code is op Curaçao echter niet geldig en wordt niet door de systemen in het Koninkrijk en in Europa herkend. Desondanks werd de parlementariër toch tot het feest toegelaten. Volgens Martines zouden Statenleden over een badge moeten beschikken met speciale toegang.