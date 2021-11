Stichting Curaçao Clean Up (CCU) wil de bewoners van de 260 wijken op Curaçao ertoe bewegen de omgeving rondom het huis voor de feestdagen schoon te maken. De campagne is gedoopt ‘Limpia bo bario limpi i bunita pa fin di aña’. De stichting zet zich al negen jaar in om het eiland schoon te houden van dump- en zwerfafval en wil met de campagne de burgers bewust maken van de noodzaak tot een schoon eiland.