 Stichting Kitten Rescue Curaçao organiseert Sterilisatieweek

Stichting Kitten Rescue Curaçao wil volgende maand 125 katten steriliseren in een speciale Sterilisatieweek. Dat vertelt organisator Miriam Bleeker vandaag op Paradise FM. Ook willen ze de katten vaccineren en behandelen tegen parasieten. Hiervoor zullen er van 20 tot en met 25 september twee dierenartsen vanuit Nederland worden ingevlogen met hulp van Stichting Wings for Animals. Per kat worden de kosten geschat op slechts 10 euro, de stichting hoopt daarom een een bedrag van 1250,- euro in te zamelen. Niet alleen zwerfkatten, maar ook mensen die de sterilisatie van hun kat niet kunnen betalen zijn welkom bij de dierenartsen.

Luister hier het hele gesprek met Miriam Bleeker van Stichting Kitten Rescue terug: “Ik denk zelfs dat er meer zwerfkatten zijn dan zwerfhonden.”