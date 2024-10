Stichting wil meer aandacht voor het verlies van (nog niet geboren) baby’s

Op Curaçao is gisteren de eerste wake met kaarslicht gehouden van de organisatie ‘Stichting Our Angels Journey’. Dit gebeurde in het kader van de herdenkingsmaand van het verdriet van zwangerschapsverlies en het verlies van baby’s. Op zaterdag 5 oktober zal de organisatie haar jaarlijkse seminar houden met als onderwerp ‘naamgeving als eerbetoon aan zwangerschap, doodgeboorte en het verlies van baby’s’. De stichting vraagt om meer bewustzijn over het onderwerp, dat nog vaak erg gevoelig ligt in de samenleving.

Ook is er niet altijd aandacht voor het verdriet van ouders die hun baby’s hebben verloren en blijft het leed verborgen, zo zegt de stichting. ‘Stichting Our Angels Journey’ doet een oproep aan alle bedrijven op Curaçao om hun gebouwen deze maand te verlichten in de kleuren roze en blauw.