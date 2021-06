Stijging coronabesmettingen op Bonaire door groep jongeren

Het hogere aantal coronabesmettingen dat op Bonaire is geregistreerd is veroorzaakt door een groep jongeren. Zo melden de publieke gezondheidsdiensten op het eiland. Het gaat om een groep van elf lokale jongeren die in contact zijn geweest met elkaar en met andere gezinsleden die nog niet zijn gevaccineerd. De gezinnen vertonen verder geen ernstige klachten en zitten in thuisquarantaine. De gezondheidsdienst heeft snel kunnen ingrijpen omdat de besmettingen in de gezinsfeer hebben plaatsgevonden.

