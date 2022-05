Stijging covid-19-gevallen

Het aantal nieuwe Covid-patiënten op Curaçao blijft stijgen. Afgelopen week kwamen er 505 nieuwe gevallen bij. In totaal zijn er nu 624 mensen besmet met het coronavirus. Niet eerder was dat aantal zo hoog sinds het virus op zijn retour is. Het aantal ziekenhuisopnames daalde van zes naar twee, waarvan één op de intensive care ligt. Afgelopen week overleed een coronazieke aan de gevolgen van het virus. Daarmee komt het totaal aantal overleden coronapatiënten sinds het begin van de pandemie op 276.

