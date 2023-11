Substation Mundo Nobo veroorzaakte vermoedelijk blackout

Het eiland werd gisteren opnieuw geteisterd door een totale stroomuitval. Nutsbedrijf Aqualectra vermoedt dat het substation bij Mundo Mundo het probleem is. Nader onderzoek moet dat duidelijk maken. Zodra de resultaten binnen zijn zal het overheidsbedrijf het rapport publiceren. Rond 2 uur ‘s middags viel gisteren over het hele eiland de elektriciteit uit. Pas rond kwart voor elf ‘s avonds was heel Curaçao weer aangesloten op het stroomnet. Dit is alweer de vierde massale stroomuitval van dit jaar. Veel consumenten zijn de onbetrouwbare stroomlevering zat. Advocaat Achim Henriquez is van plan Aqualectra voor de rechter te slepen. Daarvoor zoekt hij meerdere consumenten voor een groepsvordering. Doel is de schade te verhalen op het nutsbedrijf. Ook moeten er sancties worden opgelegd.