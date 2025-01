Supermarktondernemer Gerard van den Tweel overleden op 80-jarige leeftijd

Gerard van den Tweel is vandaag overleden. De 80-jarige Nederlandse supermarktondernemer bouwde in meer dan 50 jaar de kruidenierszaak van zijn ouders in Nijkerk uit tot een miljoenenbedrijf. Hij legde begin dit jaar vanwege ziekte zijn werk neer. Op de eilanden is hij bekend vanwege de supermarkten met dezelfde naam. De winkels op Bonaire en Curaçao zijn enkele jaren geleden verkocht, maar Gerard van den Tweel bleef tot zijn dood verbonden aan de eilanden.

Onder zijn leiding groeide de Van den Tweel Groep uit tot een internationaal bedrijf in retail, horeca en vastgoed, met ruim 1300 medewerkers in Nederland en ruim 800 in Suriname, Aruba, Curaçao en Bonaire. ‘In een week zitten 168 uur, daarvan werkte ik meestal 80 tot 100 uur’, vertelde hij in het vraaggesprek tegen de Gelderlander. ‘Maar naast hard werken is er ook veel lef, durf en creativiteit nodig, anders was ik nooit zover gekomen.’