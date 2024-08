Suriname en België gaan samenwerken voor uitzending zorgpersoneel

Suriname is een samenwerking gestart met een groep Belgische ziekenhuizen en zorginstellingen, onder begeleiding van de VN Migratieorganisatie. De bedoeling is dat zorgpersoneel uit Suriname uit zal worden gezonden naar België. Het gaat hierbij om bejaardenverzorgers, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel. De eerste groep zal eind 2025 naar België worden uitgezonden, nadat is vastgesteld of zij voldoen aan de gestelde eisen. Door vergrijzing en bevolkingsgroei is er in België een groeiende behoefte aan voldoende en goed opgeleid verpleegkundig en zorgpersoneel.

Directeur van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, vertelt aan Suriname Herald dat veel basisverpleegkundigen op zoek zijn naar een baan en dat deze samenwerking een goede kans voor hen biedt, mits ze geïnteresseerd zijn. “We hebben veel basisverpleegkundigen die net zijn afgestudeerd en op zoek zijn naar werk. In ons land is er een groot tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, en de Belgen zullen ons helpen om deze basisverpleegkundigen verder op te leiden,” aldus Sukul.