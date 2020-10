Suriname: proces tegen Bouterse gaat door

De Krijgsraad van Suriname hervat naar verwachting de verzetsprocedure tegen de voormalige president van Suriname, Desi Bouterse. De Krijgsraad heeft aangekondigd dat het publiek niet aanwezig kan zijn bij de zitting, vanwege de COVID-19 maatregelen.

Desi Bouterse werd op 29 november 2019 veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf terwijl hij nog president van het land was. De verzetsprocedure startte op 22 januari 2020. Omdat één van de rechters ziek was geworden, werd de zaak uitgesteld. Tot nu toe is de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

Zoals met veel lopende zaken in Suriname, werd het proces meerdere keren uitgesteld vanwege de COVID-19 pandemie. De Internationale Commissie van Juristen volgt de zaak en stelt dat de gerechtelijke procedure moet verlopen met de nodige onpartijdigheid, onafhankelijkheid en eerlijkheid ten aanzien van alle betrokken partijen. De Internationale Commissie dringt erop aan dat de beginselen van de rechtsstaat door iedereen worden gerespecteerd. Bouterse is inmiddels geen president meer van Suriname.