Suzy Camelia-Römer onder vuur

Minister Suzy Camelia-Römer ontkent dat ze verkeerd heeft gehandeld als minister. Onlangs werd bekend dat ze als directeur van twee bedrijven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat is niet te verenigen met haar functie als minister. Maar volgens Camelia-Römer in het Antilliaans Dagblad zijn de betreffende bedrijven nooit geactiveerd. Partij Kòrsou di Nos Tur zal binnenkort aangifte tegen haar doen.

Ook twijfels rondom de politieopleiding hebben betrekking op de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. De fractie van de MFK wil dat het parlement binnenkort vergadert over een recent rapport van de Algemene Rekenkamer. Daarin staat dat een politieopleiding van ruim 5 miljoen gulden, die de overheid in 2016 wilde laten uitvoeren, ernstig onder de maat is. De MFK wil ook praten over het feit dat de opleiding een idee was van de echtgenoot van minister Suzy Camelia-Römer.