Nederlanders bij corona-besmettingen op Braemar

Zeker vijf passagiers van het cruiseschip dat dinsdag op Curaçao heeft aangemeerd, zijn volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth besmet met het corona-virus. Het schip zou na Curaçao naar Barbados gaan, maar dat weigert het schip. Er wordt nu gekeken waar het cruiseschip kan aanmeren en de passagiers in quarantaine kunnen worden geplaatst. Bij de besmette personen zitten één of twee Nederlanders. Verreweg de meeste mensen op het schip zijn afkomstig uit de Filipijnen. Op dit moment zijn er negen mensen aan boord van het schip in afzondering geplaatst met corona-verschijnselen.

Foto: The Curaçao Chronicle