Telefoontaps leidden tot daders Belastingbrand

Een verdachte uit Haïti en een verdachte uit Venezuela verschenen gisteren voor de rechter op Curaçao tijdens een pro forma zitting over de brand in het Belastingkantoor, die vorig jaar augustus plaatsvond. Om de twee voor de rechter te krijgen is nauw samengewerkt met justitie in Haïti en Venezuela, zo werd gisteren duidelijk. Volgens de Vigilante hebben telefoontaps een belangrijke rol gespeeld om achter de daders te komen. Verschillende mensen zijn door het OM afgeluisterd. De zaak wordt 8 juli inhoudelijk behandeld.

Foto: Èxtra