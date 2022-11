Tania Kross zoekt 500 vrijwilligers

De bekende Curaçaose operazangeres Tania Kross wil in de komende 100 dagen vrijwilligers mobiliseren die bij willen dragen aan de totstandkoming van een nieuw nationaal theater. Kross zoekt 500 mensen die een bijdrage willen leveren. Kross had eerder al laten weten dat ze zich hard wil maken voor een nieuw nationaal theater op Curaçao en heeft hiermee een volgende stap gezet. Op 7 november geeft ze een presentatie van haar plannen in Landhuis Habaai. Online heeft ze alvast een registratieformulier rondgestuurd om te kijken of er voldoende interesse is om mee te werken aan de oprichting van een nieuw Curaçaos theater. Het moet volgens haar niet alleen gaan om de stenen voor een nieuw gebouw, maar om samen te werken aan een nationaal theater ‘dat echt van Curaçao is’.