Tarieven voor brandstof weer omhoog

De tarieven voor brandstof op Curaçao gaan weer omhoog vanaf dinsdag dertig november. Het tarief van water en elektriciteit daalt licht met ingang van woensdag één december. Dat meldt Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P). Het tarief per liter benzine stijgt naar 2,37 gulden, een verschil van ongeveer tien cent per liter. Het tarief van diesel stijgt met iets minder dan tien cent per liter naar 1,88 gulden. De stijging wordt volgens BT&P veroorzaakt door de hogere internationale prijzen voor olie en brandstoffen. Dit leidt wereldwijd tot sterk stijgende energieprijzen. Desondanks dalen de elektriciteit- en watertarieven licht. Per 1 december betaal je 62 cent per KiloWatt aan stroom. Het tarief voor een kuub water is gedaald naar 8,45 gulden.

