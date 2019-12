Ook in november bezochten weer meer mensen Curaçao dan voorheen. Ruim 38.000 stay-over toeristen kwamen enkele nachten naar het eiland, meldt het CTB. Dit is 9 procent meer dan in 2018 Het grootste deel van de toeristen kwam uit Nederland en daarna de Caribisch regio: beide gebieden brachten meer toeristen naar het eiland dan vorig jaar. Het aantal cruisetoeristen steeg ook met 6 procent.