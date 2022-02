Het aantal doden door het coronavirus is in de afgelopen week omhooggeschoten naar tweehonderdzestig. Sinds zondag sterven er dagelijks twee personen aan de gevolgen van het virus. Ook gisteren. Toen overleden er twee coronapatiënten die in het ziekenhuis lagen. Hiermee ligt het aantal bezette ziekenhuisbedden door covid-19-patiënten op zes. Vier van hen worden verpleegd op de intensive-care afdeling.

Meer over CMC corona covid19