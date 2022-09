Twee moorden op een dag

De politie registreerde gisteren twee moorden binnen een half etmaal. Het lichaam van de 27-jarige Sidney Marten Mercelina werd gisterochtend gevonden in een tuin in Seru Papaya. Hij was doorzeefd met 22 kogels. ‘s Middags werd een andere man vermoord in de wijk Marie Pampoen. In de Tapanostraat waren schoten gehoord. Het slachtoffer had verschillende schotwonden. Het lichaam is in beslag genomen voor onderzoek.