Twee ontsnapte gevangenen zijn dit weekend weer opgesloten nadat ze vrijdag gevlucht waren uit het SDKK. Een van de twee heeft zichzelf op vrijdagavond gemeld op het politiebureau. De ander is gisteren in Marchena gearresteerd. Het is nog onduidelijk hoe de twee konden ontsnappen.

