Twee verkeersdoden in één weekend

Vrijdagavond is het eerste dodelijke verkeersslachtoffer van 2020 op Curaçao gevallen. Het gaat om de 46-jarige Michelangelo Beaumont. Hij reed vrijdagavond op een motor en werd in Otrobanda geraakt door een personenauto. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis, waar hij later die avond overleed.

Het tweede slachtoffer overleed zondagmorgen. Het gaan om een 72-jarige man die in het ziekenhuis is overleden. Hij werd zaterdagmiddag aangereden toen hij voor een minimarket in de wijk Dein zat. De man, José Farrell, raakte gewond toen een vrouw weg wilde rijden in een auto die voor de winkel geparkeerd stond. Ze trapte daarbij per ongeluk op het gaspedaal en reed met de auto tegen de man. Hij werd daarna direct naar het ziekenhuis vervoerd.