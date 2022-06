De politie heeft gisteren twee vrouwen aangehouden die op 9 maart een gewapend overval gepleegd hebben in Montaña Abou. Een 23-jarige verdachte werd aangehouden in West Groot St. Joris. De andere overvaller van 26 jaar werd op het recherchebureau in de boeien geslagen. Beiden zitten in voorarrest.

