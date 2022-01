 Tweede overvaller aangehouden

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de overval op toeristen in Pietermaai. Een 18 jarige man werd vanmorgen vroeg in een huis in Steenrijk gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht samen met een 16 jarige jongen de overval te hebben gepleegd. De andere overvaller werd kort na de overval gearresteerd in Punda. Hij blijkt een bekende van de politie te zijn. Een paar maanden geleden zat hij al vast voor een andere overval.

