Uitstel reactie op Amnesty rapport

Uiterlijk medio mei komt Van Huffelen met een reactie op het Amnesty-rapport. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties heeft meer tijd nodig. Ze wil samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid tot een gezamenlijke reactie komen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Op 23 februari heeft de commissie Koninkrijksrelaties Van Huffelen gevraagd om een kabinetsreactie op het rapport met de titel ‘Curaçao, weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen’. In het rapport stelt de mensenrechtenorganisatie dat de situatie van Venezolanen die bescherming zoeken op Curaçao sinds 2021 niet wezenlijk is verbeterd.