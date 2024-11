‘Un Smail Pa Kòrsou’ op 10 november actief in Santa Maria, Buena Vista en omgeving

Op zondag 10 november in het Sint Antonius College kunnen kinderen uit de wijken Santa Maria, Buena Vista en omgeving terecht voor tandheelkundige zorg. De gratis zorg wordt gegeven tussen negen uur ’s ochtends en twee uur ’s middags in het kader van het project ‘Un Smail pa Kòrsou’. Dat wordt ondersteund door de Mondhygiënisten vereniging van Curaçao, Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao en Zulaijka Pinedo-Brandao. De gratis tandheelkundige zorg wordt gegeven in nauwe samenwerking met ‘Fundashon Salu Pa Tur’. Alle kinderen tussen de 0-18 jaar zijn welkom om deel te nemen aan dit project, alle kosten worden vergoed door sponsors.

De kinderen zullen eerst geregistreerd worden, vervolgens krijgen ze groepsgewijs voorlichting en instructie, waarna ze individueel gecontroleerd worden. Na de controle ontvangen ze een tandheelkundig pakket op maat, hierna krijgen ze een vrucht en een drankje. De kinderen en de ouders betalen niets. De bedoeling is om informatie te krijgen over de huidige stand van zaken van de mondhygiëne op het eiland onder de jongeren. Drie jaar geleden werd met het project begonnen. Binnenkort volgt een evaluatie.