Vaccinatiecentrum Sehos verhuist naar Sambil

Het vaccinatiecentrum in het Ana Paviljoen van het Sehos verhuist naar een nieuwe locatie. Dat meldt de Extra vandaag. De vaccinaties moeten voortaan gaan plaatsvinden in Sambil. Dit wordt gedaan om zo meer ruimte te creëren voor de behandeling van Covid-19 patiënten. Gisteren heeft het CMC een recovery room omgebouwd naar een zaal voor de behandeling van coronapatiënten. De capaciteit is hiermee opgeschaald naar 148 bedden, maar er wordt verwacht dat deze capaciteit snel overstegen zal worden. Vandaar dat er nu ruimte gemaakt wordt in het Sehos om eventueel verder op te kunnen schalen.