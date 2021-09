Vaccinatiegraad op Sint Maarten nog dramatisch laag

Het aantal mensen dat zich de laatste tijd nog laat vaccineren op Sint Maarten is dramatisch laag en dat leidt tot bezorgdheid bij degenen die wel zijn gevaccineerd. Zo schrijft Caribisch Netwerk. Gemiddeld worden 25 prikken per dag gezet. Ondertussen blijft het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis stijgen. Het totaalaantal gevaccineerden op Sint Maarten stond tot 31 augustus op 25.303. Dat is minder dan 50% van de 62.323 inwoners van het eiland.