Vaccinatietraject voor 1 juni afgerond

Curaçao wil voor het begin van het orkaanseizoen(1 juni) klaar zijn met het vaccineren van iedereen boven de 18 jaar op Curaçao. Dat heeft minister van Gezondheid Zita Jesus-Leito vanmiddag gezegd. Nederland heeft de eilanden van het Koninkrijk gegarandeerd dat ze de vaccins daarvoor op tijd krijgen toegestuurd, zolang er geen vertraging ontstaat bij de aanlevering door de leveranciers. De bedoeling is dat Curaçao in de derde week van februari daadwerkelijk met vaccineren begint. In eerste instantie wordt iedereen boven 65 jaar en medewerkers in de zorg gevaccineerd. Dat zijn bijna 45.000 patiënten. Vaccineren zal plaatsvinden in het Sehos.