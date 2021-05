Vaccinatieverplichting door werkgevers niet toegestaan 

Vaccinatieverplichting door werkgevers is niet toegestaan. Dat benadrukt de sectordirecteur van SOAW, Randolph Gijsbertha in een telefoongesprek met Consumentenbelangen Curaçao. Gijsbertha zegt dat werknemers een anonieme melding kunnen maken bij het ministerie. Zij zullen vervolgens met werkgevers contact opnemen. De afgelopen tijd werden werknemers door sommige bedrijven verplicht om zich te vaccineren. Hierdoor ontstonden verschillende discussies en onduidelijkheid over de legaliteit hiervan.