Van Huffelen denkt mee over rol Staten bij consensusrijkswetten

Het niet helemaal duidelijk op welke manier het parlement van een Caribisch land zijn steun voor een consensusrijkswet kan intrekken. Dat is volgens Van Huffelen onwenselijk. De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties wil meedenken over de rol van de parlementen bij wetgeving voor het hele Koninkrijk. Voor de consensusrijkswetten is de instemming nodig van alle landen, maar er zijn geen afspraken over de precieze rol van regeringen en parlementen. Dat schrijft de staatssecretaris in haar reactie op de afsprakenlijst van het laatste Ipko. De statendelegaties willen ook meer transparantie en respect bij de onderhandelingen voor consensusrijkswetten. Het democratisch tekort, oftewel de politieke ongelijkheid, staat in januari op de agenda van een overleg met de premiers van de CAS-landen.