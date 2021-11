Vandaag uitspraak in zaak Ennia vs Ansary

Vanmiddag rond lunchtijd doet de rechter uitspraak in de zaak die verzekeraar Ennia heeft aangespannen tegen haar eigenaar Hushang Ansary. Het exacte oordeel in eerste aanleg is nog niet bekend, maar volgens ingewijden gaat het om een lijvig vonnis van maarliefst 88 pagina’s lang. Ennia staat onder curatele van de Centrale Bank en wil ruim een miljard gulden van de Amerikaans-Iranese miljardair Ansary. Die wordt ervan beschuldigd met een aantal medebestuurders Ennia financieel te hebben leeggetrokken.

