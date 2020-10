Van Tijs-Senora vindt Curaçaoënaars mentaal nog gekoloniseerd

Oud PIN-Politicus Sidayen van Tijs-Senora kijkt kritisch naar het effect van de Cultuurweek die afgelopen week werd gevierd. Zo vindt Van Tijs-Senora dat de identiteit meer centraal zou moeten staan in het onderwijs. De politica vindt dat de mentaliteit op Curaçao nog steeds gekoloniseerd is, omdat er bijvoorbeeld nog steeds blanke poppen worden gekocht voor kinderen en omdat het onderwijs nog steeds in het Nederlands is. Van Tijs-Senora hoopt op een mentaliteitsverandering bij de Curaçaoënaars. Ze vertrok eind vorige maand uit de PIN om zich in te zetten voor jongeren en onderwijs op Curaçao.