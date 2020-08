VBC waarschuwt voor tekorten SVB

De sociale verzekeringsfondsen zitten in de gevarenzone. Dat stelt Vereniging Bedrijfsleven Curacao. In 2019 kampte de SVB al met een tekort van 19 miljoen. De verwachting is dat dit jaar de inkomsten uit premies flink gaan teruglopen waardoor het tekort verergert. Doordat er wegens de coronacrisis sprake is van een calamiteit worden de reserves aangeboord, maar de reserves zijn in 2014 verlaagd van 50 naar 18 procent. VBC vreest dat de reserves worden verbruikt en de verzekeringsfondsen hierdoor gevaar lopen.