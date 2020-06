“Veel interesse vakantie Aruba”

De directeur van het Arubaanse toerismebureau Ronella Tjin Asjoe Croes heeft gisteren aangegeven dat er veel interesse is van luchtvaartmaatschappijen om weer passagiers naar het Caribische eiland te vervoeren. Aruba opent op 1 juli de grenzen voor Nederlandse toeristen en 10 dagen later ook voor Amerikanen en Canadezen. In totaal acht maatschappijen uit Amerika, Canada en Nederland hebben al aangegeven zo snel mogelijk weer op Aruba te gaan vliegen. (De volgende maatschappijen hebben al aangekondigd weer te gaan vliegen: American Airlines, Delta, Jet Blue, Spirit, United, TUI, KLM en Air Canada.)