Er is de laatste dagen veel overlast van bijen op stranden. Gisteren moest er een imker naar twee stranden op Banda Bou komen om te helpen bij een situatie waarbij toeristen slachtoffer werden van een bijenaanval. Volgens de Extra laten veel bezoekers zoet eten of drinken openstaan en trekt dit veel bijen aan. De krant roept iedereen op om bijvoorbeeld cups met limonade niet onafgedekt achter te laten of weg te gooien.