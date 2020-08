‘Veel overvallen in juni en juli’

De Curaçaose politie is bezorgd over het grote aantal overvallen. Tussen januari en het begin van augustus zijn er 171 overvallen geregistreerd. 52 keer werden mensen thuis overvallen, 67 keer vond de overval op straat plaats en 52 keer in winkels. Dat heeft de politie gisteren bekend gemaakt. In totaal 62 mensen zijn hiervoor aangehouden.

Daarbij gaat het om 54 Curaçaoënaars, twee Colombianen, twee Venezolanen, de rest komt uit andere landen. Het gaat vooral om mannen tussen de 20 en 29 jaar oud. De oudste overvaller is 49 jaar oud. De overvallen werden vooral gepleegd in de eerste twee maanden van het jaar en in juni en juli. Tijdens de lockdown in maart, april en het begin van mei waren er door de lockdown en de avondklok veel meer criminele activiteiten.