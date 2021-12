Venezolanen in SDKK willen meldplicht

De Venezolaanse vluchtelingen die in de barakken van de gevangenis verblijven willen hun uitzetting in vrijheid afwachten. Gekoppeld aan een meldplicht. Dit zegt het Antilliaans Dagblad. De groep van 33 man werd in november op een bootje voor de kust van Curaçao betrapt. Sindsen verblijven ze in de barakken. Vorige week zouden de Venezolanen uitgezet worden, maar door nieuwe reisbeperkingen ging dit niet door. De regering is samen met het Venezolaanse consulaat en de Nederlandse ambassade in Caracas op zoek naar een oplossing.

