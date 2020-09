Verdachte zeilbootmoord Colombia voor de rechter

De 65-jarige Nederlander Peter P., die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw heeft vermoord aan boord van een zeilboot in het Caribisch gebied, staat vandaag en morgen terecht voor de rechtbank in Utrecht. Het echtpaar maakte in 2015 een wereldreis met hun zeilboot Lazy Duck. In september van dat jaar zou de man zijn echtgenote hebben gedood. De boot lag op dat moment in buurt van Isla Granda, een van de Rosario-eilanden in Colombia.

De vrouw, de 54-jarige Durdana Bruijn, zou zijn geschopt, geslagen, gewurgd en gesmoord. De man is een voormalig dierenarts. Hij heeft verklaard dat zijn vrouw is gedood door piraten, tijdens een overval op het schip. Hij zou zelf gewond en buiten bewustzijn geraakt en pas zijn bijgekomen toen zijn vrouw al dood was.