Vergadering over verbod homohuwelijk aangehouden

De vergadering van de centrale commissie van het Curaçaose parlement gisterochtend is tot nader order geschorst. Op de agenda van de vergadering stond een initiatiefontwerp voor wijziging van de Staatsregeling van het Land Curaçao om het homohuwelijk te verbieden. Voordat er over het voorstel kan worden gepraat, moet echter eerst advies worden ingewonnen over de wijze waarop Staatregelingen kunnen worden aangepast. Volgens de indiener, Statenlid Rennox Calmes, zou moeten worden opgenomen dat een huwelijk alleen kan worden aangegaan tussen een man en een vrouw.

Hij benadrukte dat het homohuwelijk niet past in de normen en waarden van het eiland. Nadat na onderzoek bleek dat Calmes geen documenten kon overleggen waaruit bleek dat de Koninkrijksregering was geraadpleegd, is de vergadering geschorst.