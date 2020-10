Verkeersdode na politieachtervolging

Een achtervolging door de politie is vannacht geëindigd in een ernstig auto-ongeluk. Daarbij is een man om het leven gekomen. Volgens de politie trof een patrouillewagen in de wijk Jan Boos enige tijd na middernacht een auto aan met daarin twee mannen die rondreden zonder licht. De politie wilde de auto aanhouden, maar de chauffeur reed weg. Enige tijd later trof de politie weer de auto aan. De auto reed weer weg en de politie achtervolgde de wagen. Die achtervolging eindigde toen de wagen in de Kaminda José Papa Liberia hard tegen een elektriciteitspaal aanreed. Een van de inzittenden kwam daarbij om het leven.

De andere man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De politie heeft nog niet de naam van de overladen man bekend gemaakt.